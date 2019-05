Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Gartenhäuser in Kleingartenanlage aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Ladenburg (ots)

In insgesamt 20 Gartenhäuser und fünf Geräteschuppen der Kleingartenanlage im Heddesheimer Weg brachen bislang unbekannter Täter in der Zeit von Montag, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 9:30 Uhr, ein. Sie verschafften sich über das Zufahrtstor Zugang und fuhren vermutlich mit einem PKW oder LKW in die Anlage hinein. Sie suchten nacheinander mehrere Gartengrundstücke heim und machten sich dort gewaltsam an den Gartenhäusern bzw. Geräteschuppen zu schaffen. Aus den Häuschen ließen sie mehrere Wertgegenstände mitgehen, genaue Informationen über das Diebesgut liegen der Polizei jedoch bislang noch nicht vor. Der geschätzte Schaden dürfte sich auf mindestens 12.000 Euro belaufen.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

