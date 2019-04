Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Polizei sucht Zeugen - Gefährdete der Fahrer eines roten Daimler Sprinters Autofahrer ?

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Zeugin setzte am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr die Polizei darüber in Kenntnis, dass der Fahrer eines roten Daimler Sprinters mit weißem Kühlkofferaufbau bei seiner Fahrt auf der B 45 - von Zuzenhausen in Richtung Sinsheim - in extremen Schlangenlinien fahren würde, mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam und dadurch auch den Gegenverkehr gefährdete.

Im Rahmen der Fahndung konnte dieses Fahrzeug auf einem Areal im Fohlenweideweg gesichtet und der Fahrer kontrolliert werden. Die Polizeibeamten konfrontierten den 51-jährigen Fahrer mit den Informationen der Zeugin. Dieser konnte sich die "Sache" überhaupt nicht erklären; möglicherweise sei der Transporter "etwas unruhig" oder die Witterungsbedingungen, starker Wind, spielten eine nicht unwesentliche Rolle. Eine Alkoholüberprüfung bei dem 51-Jährigen verlief zudem negativ.

Verkehrsteilnehmer, die evtl. durch die Fahrweise des Transporters auf der B 45 am Freitagmorgen gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell