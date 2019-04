Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen, eine Leichtverletzte

Mannheim (ots)

Eine 33-Jährige war am Donnerstag gegen 8.10 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Seckenheimer Landstraße in Richtung Flughafen unterwegs, als sie in Höhe der Holbeinstraße anhielt um in die Straße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 56-jährige Radfahrerin ebenfalls die Seckenheimer Landstraße vom Flughafen kommend in Richtung Innenstadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah die 33-Jährige beim Abbiegen die entgegenkommende Radfahrerin aufgrund der tiefstehenden Sonne. Die 56-Jährige Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit dem VW zusammen und verletzte sich hierbei leicht.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren 2.500 Euro.

