Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Transporter-Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn ab und streift entgegenkommenden Sprinter

Sinsheim (ots)

Ein 23-jähriger Transporter-Fahrer verursachte am Mittwochmorgen, gegen 8:30 Uhr, auf der B292 einen Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Sprinter-Fahrer. Der junge Mann war von Mosbach kommend in Richtung Sinsheim unterwegs. Zwischen der Abzweigung Waibstadt-Ost und Waibstadt-Süd kam er dann aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn ab. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte dem Transporter gerade noch ausweichen, der nachfolgende 41-jährige Sprinter-Fahrer konnte allerdings trotz Ausweichmanöver einen Unfall nicht mehr vermeiden. Er streifte am Transporter des Mannes entlang, wobei beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Der 23-Jährige lenkte nach der Kollision wieder auf seine Fahrspur und brachte sein Fahrzeug zum Stehen. Die Beteiligten wurden glücklicherweise nicht verletzt. An deren Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

