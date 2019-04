Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach übersehener roter Ampel

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Dienstag gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Schulstraße.

Dabei missachtete ein 41-Jähriger Fahrer eines VWs, der von der Bahnhofsstraße kommend in Richtung Mannheimer Straße unterwegs war eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei stieß der VW-Fahrer mit einer von der Schulstraße in Richtung Bahnhofstraße kommenden 50-jährigen Opel-Fahrerin zusammen.

Beide Fahrer blieben dabei unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro.

