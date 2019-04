Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bewaffneter Raubüberfall auf Hotel - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstag kurz nach 23 Uhr wurden die Angestellten eines Hotels in der Straße Am Exerzierplatz von drei bislang unbekannten Männern überfallen und beraubt. Die Personen betraten den Gastraum des Hotels, während zwei der Täter an der Eingangstür stehen blieben, ging der Mittäter an den Tresen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er zwei Angestellte und forderte die Herausgabe des Bargelds, das ihm daraufhin übergeben wurde. Mit der Beute in Höhe von einigen Hundert Euro verließ der Täter zusammen mit den anderen beiden Männern das Hotel und flüchteten anschließend in unbekannter Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Haupttäter: ca. 180 - 185 cm groß, kräftige Statur, vermutlich schwarze Hautfarbe, war dunkel gekleidet, hatte ein dunkles Tuch über den Mund sowie die Kapuze über den Kopf gezogen, bekleidet mit einer schwarzgrauen Jeans, bewaffnet mit einer Pistole

2. bekleidet mit einer blauen Jacke und einer Kappe

Über den dritten Täter ist keine Beschreibung bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit sieben Funkwagenbesatzungen verlief ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell