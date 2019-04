Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB 6: Schwerer Verkehrsunfall, Sattelzug fährt ungebremst in Fahrbahnteiler, Fahrer eingeklemmt - Pressemeldung Nr. 1

Viernheim (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am späten Dienstagabend gegen 23:30 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges aus bislang unbekannter Ursache ungebremst auf einen Fahrbahnteiler der BAB 6, Fahrtrichtung Norden, Höhe ABK Viernheim auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Sattelzugmaschine vollkommen zerstört. Der Fahrer war zunächst bewusstlos und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Verkehrsunfallaufnahme mussten zeitweise die Richtungsfahrbahnen in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Bergung des Sattelzuges dauert aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

EESB

Michael Anthofer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell