Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, mehrere Verletzte

Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A 6 im Montagvormittag in Höhe Balzfeld ist die A 6 in Fahrtrichtung Mannheim seit 11 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Sinsheim ausgeleitet.

Derzeit kommt es aber auch auf der Umleitungsstrecke, B292/B39, zwischen Sinsheim-Dühren und Eschelbach aufgrund eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden dabei vier Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist jedoch noch nichts bekannt. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

