Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: In S-Bahn unsittlich entblößt, Zeugen gesucht!

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Exhibitionisten ermitteln derzeit die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Am späten Freitagabend, zwischen 23:15 Uhr und 23:45 Uhr, war die Geschädigte, ein 15-jähriges Mädchen, nach der Fußballbundesligabegegnung Hoffenheim-Leverkusen in einem Sonderzug von Sinsheim Richtung Heidelberg unterwegs. Gegen 23:30 Uhr fiel ihr ein Mann auf, der gleich von Anfang an Blickkontakt zu der Jugendlichen suchte, sie durchgehend beobachtete und auch anlächelte.

Beim Aussteigen aus der Bahn, am Haltepunkt Südstadt/Weststadt bemerkte das Mädchen, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: 50 bis 55 Jahre alt, 185cm groß, Halbglatze, braunes Resthaar, auffällig breite Nase, trug eine sehr schmale Brille und war mit einer dunkelblauen Daunenjacke sowie einem hellblauen T-Shirt bekleidet.

Eventuelle Zeugen des Geschehens werden ebenso, wie weitere Geschädigte, gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell