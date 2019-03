Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Zwei Fahrzeuge im Gartenschauweg aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Gartenschauweg, in Höhe des Soccercenters, wurden am Dienstagabend ein Seat Leon und eine Mercedes C-Klasse aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte an den Fahrzeugen jeweils eine Scheibe eingeschlagen und zwei Aktentaschen gestohlen, in denen sich Büroutensilien befanden. Die Tat muss sich zwischen 18:30 Uhr und 20:10 Uhr ereignet haben. Während sich der Diebstahlstahlschaden auf mehrere hundert Euro beläuft, kann der entstandene Sachschaden noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell