Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei sucht dringend Zeugen...

Mannheim (ots)

Nach Angaben einer Zeugin versperrten am vergangenen Freitag (22.03.) gegen 19.30 Uhr in der Rheingoldstraße in Höhe des Anwesens Nr. 94 zwei junge Männer einer älteren Dame, die mit ihrem Rolllator unterwegs war, den Weg. Die Dame soll zumindest von einem der Männer getreten worden sein.

Die Zeugin schrie aus dem Auto heraus das Duo an, woraufhin sich beide entfernten. Einer der Männer trug eine dunkelblaue Tommy Hilfiger Bomberjacke, dunkle Hose, schwarze Baseballmütze und rote NIKE-Turnschuhe. Der zweite Mann war mit einem schwarzen ADIDAS-Trainingsanzug bekleidet und trug eine weiße NIKE-Baseballmütze. Über die ältere Dame liegen bei der Polizei auch keinerlei Informationen vor.

Diese ältere Dame wie auch Passanten, die gegen 19.30 Uhr auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

