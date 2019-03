Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gaststätte überfallen, Zeugen gesucht!

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines versuchten Raubs in Neulußheim am späten Montagabend ermittelt derzeit die Mannheimer Kriminalpolizei.

Gegen 21:15 betraten zwei bislang Unbekannte den Schankraum einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Mit einem Hammer bewaffnet forderten die Beiden die Herausgabe der Barschaft. Als einer der Tatverdächtigen nach dem Geldbeutel des geschädigten Gastwirts griff, setzte sich dieser mit einem Stuhl in der Hand zur Wehr und schlug die beiden ungebetenen Gäste in die Flucht. Das Raubgut ließen die Unbekannten fallen. Es blieb am Tatort zurück.

Folgende Täterbeschreibungen wurden bekannt:

Täter 1, bewaffnet mit Hammer in der rechten Hand: ca. 170 cm groß; 18-20 Jahre alt; schwarze, kurze Haare; trug schwarze Kleidung, schwarzen Kapuzenpulli und einen schwarzen Schal als Vermummung; schlanke, athletische Statur; sprach deutsch ohne Akzent/ Dialekt; hellhäutig

Täter 2: ca. 175-180 cm groß; ebenfalls18-20 Jahre alt; schwarze, längere Haare (schauten ca. 6 cm seitlich nach links gekämmt aus der Kapuze hervor); schwarz gekleidet (schwarzer Kapuzenpulli und schwarzer Schal); schlanke, athletische Statur Nach der Tat flüchtete das Duo in Richtung Friedrichstraße. Dort verlor sich ihre Spur.

Die Ermittler des Raubdezernats des Kriminalkommissariats in Mannheim bitten Zeugen, welchen zur fraglichen Zeit Verdächtiges aufgefallen ist oder die anhand der übermittelten Personenbeschreibung Hinweise zur Identität der Gesuchten geben können, um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.

