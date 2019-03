Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: 20-jähriger Dennis S. vermisst - Vermisster wieder aufgefunden

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Der vermisste Dennis S. wurde bereits am Mittwochabend durch Zugpersonal in einem ICE nach Frankfurt wohlbehalten angetroffen und der Polizei überstellt. Da er nicht in der Lage war, sich zu artikulieren und Angaben zu seiner Person zu machen, wurde er zunächst in die Obhut einer Jugendeinrichtung übergeben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein Bezug zu hiesigem Vermisstenfall hergestellt werden. Die Eltern des 20-Jährigen wurden verständigt. Diese holen ihren Sohn im Laufe des Tages in der Jugendeinrichtung ab.

Alle Medien werden gebeten, die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Bilder der Vermissten aus ihren Online-Bereichen zu löschen. .

