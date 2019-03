Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: 20-jähriger Dennis S. vermisst - Zeugen dringend gesucht

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Der 20-jährige Dennis S. aus Heidelberg wird seit Mittwochmittag, 20.03.2019 vermisst. Der Vermisste sei nach Beendigung seiner Arbeit noch an seinen Wohnort im Stadtteil Emmertsgrund zurückgekehrt und habe kurz vor 17 Uhr noch an der elterlichen Wohnung geklingelt. Anschließend habe er sich jedoch nicht in die Wohnung begeben, sondern ist seither nicht mehr auffindbar.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 20 Jahre alt - Ca. 160 cm groß, - Schlank - Braune nackenlange Haare - Bekleidet mit grauer Kapuzenjacke und grüner Camouflage-Hose - Trug eine rote Basecap und schwarz-weisse Schuhe mit Klettverschluss - Hatte einen blauen Spongebob-Rucksack bei sich

Der Vermisste kann sich nicht artikulieren und ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 20-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Er soll nach derzeitigem Erkenntnisstand zuletzt gegen 17.15 Uhr im Bereich eines Einkaufszentrums in Rohrbach-Süd gesehen worden sein.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem vermissten Dennis S. aufgenommen.

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

