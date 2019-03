Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach

Rhein-Neckar-Kreis: Täter erbeuten größere Menge Zigaretten bei Tankstelleneinbruch

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei bislang unbekannte männliche Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz nach 02.00 Uhr, die Scheibe der BFT-Tankstelle in der Hüttenfelder Straße ein. Während zwei Täter in den Verkaufsraum eindrangen, stand ihr Komplize draußen Schmiere. Die Täter entwendeten eine größere Menge Zigaretten und verstauten diese in einem blauen Müllsack. Anschließend flüchtete das Trio mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Beschreibung: alle Täter sind ca. 180 cm groß, haben eine normale Statur, sie trugen dunkle Kleidung und Wollmützen, ein Täter hatte eine Kapuzenjacke an. Hinweise an die Polizei Weinheim, Tel. 06201 - 10030

