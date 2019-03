Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 59-jährige Radfahrerin bei Zusammenprall mit Auto verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenprall mit dem Auto einer 64-jährigen Autofahrerin am Donnerstag um 12.25 Uhr an der Kreuzung Ladenburger Straße/Ladenburger Fußweg wurde eine 59-jährige Radfahrerin verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war die Radfahrerin auf dem Radweg parallel zur Ladenburger Straße unterwegs und wurde an der Kreuzung von dem Seat erfasst. Die 59-Jährige stieß mit dem Kopf gegen das Fahrzeugdach und fiel anschließend zu Boden. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei in Mannheim dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell