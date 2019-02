Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: An vier Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Mittwoch schlug ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in E7 an vier Fahrzeugen mehrere Scheiben ein. Davon betroffen waren ein Mercedes, ein Fiat, ein Peugeot sowie ein Renault. Aus den Autos wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts gestohlen, der Sachschaden schlägt jedoch mit insgesamt 2.000 Euro zu Buche. Die Tatzeit kann auf Dienstag, 18:50 Uhr bis Mittwoch, 0:10 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

