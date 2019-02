Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbrüche

Mauer/Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Laufe des Freitags wurde im Bereich des Polizeireviers Neckargemünd in zwei Anwesen eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 21:40 Uhr drangen bislang Unbekannte in ein Anwesen in der Mozartstraße in Mauer ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Nachdem sie Keller und Wohnräume durchsucht hatten, entkamen die Eindringlinge mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Auf frischer Tat ertappt wurden am Freitagabend um 20:45 Uhr zwei Einbrecher in der Königsberger Straße in Meckesheim. Sie wurden bei ihrem Vorhaben, den Rollladen der Terrassentür anzuheben und die dahinterliegende Tür aufzuhebeln von einem aufmerksamen Nachbar überrascht und flüchteten daraufhin.

Personen, die an den beschriebenen Orten zur fraglichen Zeit verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 oder das Revier in Neckargemünd unter 06223/9254-0 anzurufen.

