Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Tatverdächtige nach Linienbusdiebstahl ermittelt! (Pressemeldung 3, vgl. PMs vom 27.01.)

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Samstag, 26.01. gegen 23.50 Uhr ein neuer Linienbus von einem Gelände in der Oskar-von-Miller-Straße in Mannheim-Käfertal entwendet. Dieser wurde am Folgetag gegen 12 Uhr im Bereich Hallenweg stark beschädigt wieder aufgefunden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahmen Beamte der Kriminaldirektion Heidelberg.

Nach Sichtung von sichergestellten Videoaufnahmen konnten Rückschlüsse gezogen werden, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handeln könnte.

Vorhandene Personenerkenntnisse im Haus des Jugendrechts Mannheim und weitere umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung von zwei tatverdächtigen Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren.

Die beiden Beschuldigten wurden am 06.02.2019 von der Polizei aufgesucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beide Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell