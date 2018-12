POL-MA: Mannheim-Oststadt: BMW-Fahrer kollidiert beim Abbiegen mit entgegenkommendem Mazda - Drei abschleppreife Autos

Mannheim (ots) - In der Kolpingstraße kam es am Montag, gegen 19:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Autos so sehr beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein 43-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Ludwig-Ratzel-Straße unterwegs und wollte in Höhe des Anwesens 4 nach links in eine Parklücke abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er jedoch mit dem entgegenkommenden Mazda einer 45-Jährigen, welche noch versuchte dem BMW auszuweichen. Der Mazda schob den BMW auf einen geparkten Honda und wurde anschließend durch den Aufprall nach links abgewiesen. Er stieß frontal mit dem Seat eines 24-Jährigen zusammen, der zuvor hinter dem BMW-Fahrer fuhr. An allen beteiligten Autos entstand Sachschaden, der bislang nicht näher beziffert werden kann. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell