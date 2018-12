POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer alleinbeteiligt gegen Ampelmast geprallt

Mannheim (ots) - Am Montagabend gegen 21.15 Uhr kam ein Motorradfahrer in der Casterfeldstraße auf Grund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte in Höhe der Einmündung zur Friedelsheimer Straße gegen einen Ampelmast. Der 38-Jährige, der in Richtung Rheinau unterwegs war, wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und kam im Einmündungsbereich zum Liegen. Das Motorrad schlitterte über die Gleise und kam auf der Gegenfahrbahn der Casterfeldstraße zum Stillstand. Der Mann musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Motorrad der Marke BMW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen bis 22.10 Uhr gesperrt.

Entgegen erster Meldungen war an dem Unfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

