POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mercedes-Benz Niederlassung - unbekannte Täter entwenden Fahrzeugschlüssel und Merchandise-Artikel - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag ab ca. 18.30 Uhr in die Mercedes-Benz-Niederlassung in der Gottlieb-Daimler-Straße ein und entwendeten Fahrzeugschlüssel und Merchandise-Artikel. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter am Haupteingang die Abschlusstüre zum Verkaufsraum ein. Aus einem Schlüsseltresor und aus einem Schrank wurden über zwei Dutzend Fahrzeugschlüssel von Kunden gestohlen. Darüber hinaus wurden im Verkaufsraum drei Glasvitrinen mit Merchandise-Artikel brachial eingeschlagen und daraus Artikel entnommen. Fahrzeuge wurde nicht entwendet. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschadens steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen hat Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die gemacht haben und sachdienliche Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge gegeben können, werden gebeten sich unter Telefon 621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

