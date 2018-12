POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Polizei sucht dringend Zeugen nach Ladendiebstahl

Heidelberg (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde ein 30-Jähriger bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Henauer Weg entdeckt. Der Täter versuchte zu flüchten, konnte jedoch durch zwei, bislang unbekannte männliche Zeugen gestellt werden. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Täter noch am Tatort fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht in diesem Zusammenhang nach den beiden männlichen Zeugen und bittet diese, sich unter 06221 34180 an die Ermittler zu wenden.

