POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Vereinsheim, Zeugenhinweise erbeten!

Mannheim (ots) - In ein Vereinsheim in der Fahrgasse brachen in der Zeit zwischen Montagabend, 18:00 Uhr und Freitagmorgen, 10:00 Uhr bislang Unbekannte ein.

Der oder die Täter stiegen über das Dach des Gebäudes ein und gelangten so in die Büroräume. Dort durchsuchten sie Tische und Schränke und brachen schließlich einen fest installierten Tresor auf. Aus dem Wertfach ließen sie mehrere tausend Euro Bargeld mitgehen. Des Weiteren wurden drei Laptops und weiteres Computerzubehör gestohlen.

Zeugen der Tat und/oder Hinweisgeber werden gebeten, das wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelnde Revier in Mannheim-Sandhofen unter 0621/77769-0 anzurufen.

