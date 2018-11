POL-MA: Sinsheim: Paletten mit gebündelten Briketts gestohlen Wer kann Hinweise geben ?

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Rundgang in den frühen Morgenstunden des Montag wurde ein Bediensteter an einer Böschung nahe eines Baumarktes in der Dührener Straße auf mehrere Bündel sowie einzelne Briketts und eine Europalette aufmerksam und verständigte die Filialleitung. Demnach hatten sich bislang unbekannte Täter über das vergangene Wochenende unberechtigten Zugang zum Areal verschafft und die Paletten mit Briketts entwendet. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen, die zwischen Samstagabend, 20 Uhr (Schließung des Marktes) und Montagfrüh verdächtige Beobachtungen - Personen wie auch Fahrzeuge - gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen .

