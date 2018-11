POL-MA: Bammental: Verursacher entfernt sich - Hinweise an die Neckargemünder Polizei

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend kam ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer bei seiner Fahrt in der Wiesenbacher Straße/Höhe Elsenzbrücke zu weit nach links und touchierte einen BMW sowie einen Opel. An den beiden Autos entstand ein Schaden von über 6.000 Euro; der unbekannte Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um die Angelegenheit und setzte die Fahrt fort. Nach Angaben der beiden Autofahrer müsste es sich um einen älteren Mann - Angaben zum Fahrzeug liegen nicht vor - gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die gegen 19.30 Uhr auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich unter Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

