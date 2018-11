POL-MA: Heidelberg: Rotlichtverstoß am Adenauerplatz fordert hohen Sachschaden

Heidelberg (ots) - Eine 43-jährige Mercedes Fahrerin stand am Samstag gegen 19:20 Uhr auf der Rohrbacher Straße, Höhe Carre, in Richtung Süden auf der äußeren linken Abbiegespur. Als die Ampel für Rechtsabbieger auf Grünlicht schaltete, fuhr sie los, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihre Fahrspur noch "rot" zeigte hat. Im weiteren Verlauf stieß die Fahrerin mit dem Mercedes (Taxi) eines 63-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus, beide Personen wurden jedoch glücklicherweise nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein hoher Sachschaden von 7.000,- Euro respektive 30.000,- Euro.

