POL-MA: Weinheim: Verkehrsunfall auf der B 3

Weinheim (ots) - Um 05.15 Uhr am Sonntagmorgen trat ein 20-Jähriger unvermittelt auf die Fahrbahn der B 3 in Höhe des dortigen "Marktkauf". Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B3 in Richtung Lützelsachsen. Der Fußgänger wurde auf den Pkw aufgeladen und zu Boden geschleudert. Durch die drei Pkw-Insassen, die alle als Rettungssanitäter aktiv sind, wurden die Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Nach der weiteren Versorgung durch einen Notarzt wurde der schwer verletzte 20-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. *mm

