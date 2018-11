POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert beim Überqueren von Bahngleise mit Straßenbahn und wird leicht verletzt

Edingen-Neckarhausen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 9:10 Uhr, kam es im Ergelweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Mercedes Vito unterwegs und wollte in Höhe des Wasserturms einen Bahnübergang überqueren. Er fuhr in den unbeschrankten Gleisbereich ein und kollidierte dabei mit einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Straßenbahn. Durch den Aufprall zog sich der Autofahrer Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dessen Mercedes musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenbahn wurde bei der Kollision beschädigt, sodass insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell