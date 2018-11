POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wohnungseinbruch Schmuck und Bild erbeutet - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag zwischen 19.30 und 23.30 Uhr in ein Haus in der Haydnstraße eingebrochen und dabei Schmuck sowie ein Bild im Gesamtwert von über 1.000 Euro erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Terrassentür aufgehebelt und im Innern Schränke und Kommoden durchwühlt. Im gleichen Zeitraum versuchten die Täter in daneben liegendes Haus einzubrechen, scheiterten ab an der stabilen Tür des Wintergartens. Die weitere Bearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg übernommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

