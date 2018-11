POL-MA: Schwetzingen: Zeuge beobachtet Unfall und verständigt Polizei

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Passant beobachtete am Sonntagmittag kurz nach 13.30 Uhr einen Unfall in der Berliner Straße und verständigte die Polizei. Eine Opel Astra-Fahrerin hatte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Renault Clio gerammt und sich ohne um eine Schadensregulierung zu kümmern von der Unfallstelle unerlaubt entfernt.

Die 88-Jährige konnte im Laufe des Tages angetroffen und zur Sache gehört werden. Sie äußerte, den Unfall nur "bedingt mitbekommen" zu haben.

Während an ihrem Auto nur geringer Schaden entstand, schlägt der Schaden am Renault mit rund 1.000 Euro zu Buche. Die Verursacherin sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen; zudem ergeht eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle.

