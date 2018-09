POL-MA: Ladenburg: VW erfasst 13-Jährige - Fahrer/-in entfernt sich Hinweise an die Polizei

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am Samstag ereignete sich auf dem Parkplatz in der Neckarstraße am Rande des Ladenburger Altstadtfestes ein Vorfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Der/die Fahrer/-in eines VW setzte gegen 14 Uhr auf dem Großparkplatz zurück und übersah dabei eine 13-Jährige, die sich bei dem Anstoß leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der/die Fahrer/-in des Wagens kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei hat die Ermittlungen zwischenzeitlich aufgenommen und bittet Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, sich unter Tel.: 0621/174-4045, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell