POL-MA: Eschelbronn: Altglassammelbehälter umgeworfen, Scherben und Sperrmüll verteilt - Anwohner alarmiert Polizei

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Eschelbronner Bürger verständigte in der Nacht zum Montag kurz vor 3 Uhr die Polizei über eine randalierende und vermutlich auch alkoholisierte Personengruppe. Die aus sieben Personen bestehende Gruppe würde sich seinen Angaben zufolge in Richtung Marktplatz entfernen, wo diese auch wenig später von Beamten des Polizeireviers Sinsheim angetroffen werden konnte.

Vor einem Anwesen in der Siedlerstraße waren Altglassammelbehälter umgeworfen und Scherben wie auch Sperrmüll auf der Straße verteilt worden. Die stark alkoholisierten Kerwebesucher im Alter zwischen 21 und 50 Jahren, allesamt aus Eschelbronn, verneinten jedoch auf Ansprache, an solchen Streifzügen beteiligt gewesen zu sein, was aufgrund der Feststellungen vor Ort für die Beamten jedoch absolut unglaubhaft war. Nach den Personalienfeststellungen wurde den Männern schließlich ein Platzverweis erteilt.

Die weitere Bearbeitung erfolgt durch den Polizeiposten Waibstadt.

