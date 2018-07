POL-MA: Rauenberg/BAB 6: Lkw-Fahrer fotografiert während der Fahrt

Rauenberg/BAB 6 (ots) - Am Montag, 02. Juli 2018 ereignete sich, wie bereits berichtet, auf der A 6 bei Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall mit einem Bus und zwei Sattelzügen, bei dem ein 43-jähriger Sattelzugfahrer schwer verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten hatte sich in beide Richtungen ein erheblicher Rückstau gebildet.

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Folge einen Lastwagenfahrer, der auf der Gegenfahrbahn während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon offenbar Fotos von der Unfallstelle machte. Durch den Zeugen wurde das Verhalten mit einer Fotoserie dokumentiert. Daraus geht hervor, dass der Fahrer des Lastwagens dabei durch diese fahrerfremden Tätigkeiten vollkommen abgelenkt war und nicht mehr auf die Verkehrssituation vor sich achtete. Das Kennzeichen des Lastwagens ist bekannt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an. Diesen erwartet nun ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell