Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Technischer Defekt an Heizung sorgt für Feuerwehreinsatz

Bockelskamp (ots)

Am Nachmittag des 19. Oktober 2023 wurde der Löschzug Wienhausen, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Bockelskamp, Offensen, Oppershausen und Wienhausen, um 16:29 Uhr gemeinsam mit dem Einsatzleitwagen aus Langlingen zu einem gemeldeten Brand in einem Heizungsraum in der Bockelskämper Schulstraße alarmiert.

Vor Ort eingetroffen erhielt der Einsatzleiter die Information, dass es im betroffenen Raum zu einem Knall und einer anschließenden Rauchentwicklung im Bereich der Heizung gekommen sein soll. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in das Objekt vor und konnte keinen Brand feststellen. Infolgedessen konnten die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen und die Räumlichkeiten vom Rauch befreit werden.

Anschließend konnte die Einsatzstelle gegen 17:00 Uhr an den Eigentümer übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden. Ebenfalls im Einsatz war ein Rettungswagen des DRK, sowie ein Streifenwagen der Polizei.

Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Hinsichtlich der Schadensursache können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

