Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Maschinenbrand in der Härterei

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr mit 27 Haupt und ehrenamtlichen Einsatzkräften in 6 Fahrzeugen zu einem Maschinenbrand in einem Industriebetrieb auf der Schaffeldstraße aus. Es konnten einige durch den vorbeugenden Brandschutz geforderten fahrbaren Feuerlöscher mit Sonderlöschmittel genutzt werden, so daß ein Wasserschaden vermieden wurde. Der unter schwerem Atemschutz vorgegangene Trupp konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Brandes wurde durch den Einsatz der Feuerwehr vermieden.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell