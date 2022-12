Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221221.1 Bösdorf: Verkehrsunfall führte zur Sperrung der Bundesstraße 76

Bösdorf (ots)

Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 76 in Höhe Bösdorf-Stoßheck zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleintransporters Verletzungen erlitt. Die Bundesstraße war in beide Fahrtrichtungen bis etwa 18 Uhr gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 38 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters die Bundesstraße in Richtung Plön und geriet gegen 16 Uhr in Höhe Stoßheck aus noch nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch, den VW Crafter wieder auf die richtige Fahrspur zu lenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet zunächst auf die Bankette und prallte gegen eine Schutzleitplanke. Der Fahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen am Rücken und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Maßnahmen an der gesperrten Unfallstelle dauerten bis etwa 18 Uhr. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Matthias Arends

