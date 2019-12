Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191209.1 Kiel: Zeugenaufruf nach Brandstiftung an PKW

Kiel (ots)

Nachdem es in der Nacht vom 14. November auf den 15. November zu einer Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen bei einem Autohaus in der Daimlerstraße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei erneut Zeugen.

Nach Auswertung von Videoaufnahmen umliegender Betriebe stellten die Ermittler ein auffälliges Fahrzeug fest, dass sich am 14. November im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr und 23:45 Uhr in dem Bereich aufhielt. Es werden nun Zeugen gesucht, denen die dunkle Limousine ebenfalls aufgefallen ist und die Angaben zu Personen oder dem Kennzeichen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Bei dem Feuer wurden insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300.000 Euro. Die Ermittler des Kommissariats 11 der Kieler Kriminalpolizei ermitteln wegen Brandstiftung.

Matthias Arends

