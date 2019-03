Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190314.2 Kiel: Zeugen nach Überfall auf Taxifahrer gesucht

Kiel (ots)

Mittwochabend ist es nach Angaben eines Taxifahrers zu einem Überfall auf ihn in Gaarden gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Der 23 Jahre alte Fahrer gab gegenüber Beamten des 4. Reviers an, dass er bei einem Supermarkt im Mettenhofer Göteborgring einen Fahrgast mit Ziel Gaarden aufgenommen habe. Gegen 19:25 Uhr habe ihn der Fahrgast bei einem Halt in der Medusastraße, Höhe Hausnummer 25, verbal bedroht und die Herausgabe des Portemonnaies gefordert. Gleichzeitig sei eine zweite Person an das Taxi herangetreten. Diese Person habe sich jedoch passiv verhalten und sei anschließend gemeinsam mit dem Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Taxifahrer konnte den Fahrgast als etwa 23 Jahre alt, etwa 180cm und von vermutlich türkischer Herkunft beschreiben. Er sprach akzentfreies Deutsch, soll einen Vollbart getragen haben und mit einer blauen Jacke, einer Wollmütze und braunen Stiefeln mit gelben Rand bekleidet gewesen sein. Zur zweiten Person konnte er lediglich angeben, dass diese einen Regenschirm bei sich trug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

