POL-KI: 181122.3 Kiel: Bombenentschärfung erfolgreich beendet

Kiel (ots) - Die Bombenentschärfung in der Kieler Wrangelstraße ist um 14:15 Uhr nach rund 20 Minuten erfolgreich beendet worden. Während der Entschärfung ist es zu keinen Komplikationen gekommen. Auch bei der Einrichtung der Straßensperrungen kam es zu keinen Behinderungen. Die Anwohner können in den nächsten Minuten zurück in ihre Wohnungen, die Straßensperren werden aufgehoben.

