FW Kranenburg: Alarmierung durch Rauchmelder

Gegen 22.50 Uhr wurde am späten Dienstagabend der Löschzug Nütterden unter Leitung des Brandoberinspektors Frank Dercks und ein Rettungstransportwagen (RTW) in die Nelson-Mandela-Straße alarmiert. Dort drangen aus einer Wohnung im 2. OG Laute eines Rauchmelders nach außen. Da der Rauchmelder bereits eine ganz Weile lief, hatten Anwohner die Feuerwehr gerufen. Zur Überprüfung eines Brandereignisses musste die Feuerwehr, in Absprache mit der Polizei, in die Wohnung gelangen. Da die Mieter der Wohnung nicht anwesend, versuchten die Einsatzkräfte über ein auf Kipp stehendes Fenster bzw. über die Wohnungstüre in die Wohnung zu gelangen. Diese Vorgehensweise wurde jedoch abgebrochen, um größere Schäden zu vermeiden. Zwischenzeitlich trafen Hausmeister und Mieter nach telefonischer Ermittlung ein, so dass die Wohnung aufgeschlossen und kontrolliert werden konnte. Da keinerlei Feststellungen auf ein Brandereignis vorlagen, wurde der offensichtlich defekte Rauchmelder deaktiviert und die Wohnung dem Mieter übergeben. Einsatzdauer: eine Stunde.

