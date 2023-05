Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brandsicherheitswachdienst Campus Festival

Konstanz (ots)

Auch die Feuerwehr Konstanz war dieses Jahr beim Campus Festival im Bodenseestadion gefordert. An beiden Festival Tagen wurde durch die Feuerwehr Konstanz eine Brandsicherheitswache gestellt und die laufende Veranstaltung begleitet. Aufgrund der eingesetzten Technik und der Besucherzahl war dies nötig. Ebenso galt es, die Löschwasserversorgung im Brandfall sicherzustellen. An beiden Tagen waren zwei Löschfahrzeuge mit einer Staffel besetzt und ein Einsatzleiter in der Koordinierungsgruppe im Stadion vorhanden.

Für die Feuerwehr verlief das Campus Festival ohne größere Vorkommnisse. Im Bereich der Technik kam es zu einem Kleinbrand, ebenfalls unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei mehreren medizinischen Einsätzen.

13 Einsatzkräfte sicherten die Veranstaltung seitens der Feuerwehr ab. Zusätzlich waren weitere Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

