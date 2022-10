Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Mittwoch, den 05.10.2022, ereignete sich im Tatzeitraum von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr in der Oberen Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei verlor ein Fahrzeug in Höhe des Parkplatzes einer Firma einen Holzscheit, welcher in der Folge auf einen auf dem Parkplatz stehenden Pkw fiel und dessen Heckscheibe einschlug. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Peugeot 207. Der Gesamtschaden befindet sich im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

