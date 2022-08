Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung durch Eierwerfen

St. Ingbert / Hassel (ots)

Am hellichten Tag wurde am 30.07.2022 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 uhr ein Anwesen in der Rohrbacher Straße in St. Ingbert / Hassel beschädigt. Unbekannte werfen Eier auf das zuvor genannte Anwesen. Hierbei entsteht an der Hausfassade leichter Sachschaden.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell