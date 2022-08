Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Weiße Flüssigkeit in der Rohrbach

St. Ingbert-Rentrisch (ots)

Am 01.08.2022 gegen 15:21 Uhr wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert eine unbekannte weiße Flüssigkeit in der Rohrbach im Bereich der Straße "Am Spellenstein" in 66386 St. Ingbert-Rentrisch gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort konnte die oben genannte weiße Substanz im Bachlauf festgestellt werden. Die Flüssigkeit wurde offenbar durch einen Zulauf der Kanalisation eingeleitet, so dass dieser Zulauf durch die alarmierte Feuerwehr verschlossen werden musste. So konnte ein weiterer Zulauf der Flüssigkeit verhindert werden. Im Nahbereich des oben genannten Baches wurden nach derzeitigem Kenntnisstand an einem Anwesen Malerarbeiten durchgeführt, die möglicherweise die weiße Flüssigkeit in der Rohrbach verursachten.

