POL-HOM: Sachbeschädigung an Schule in Blieskastel

Bexbach (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 25.03.2023 17:15 Uhr, auf Sonntag, 26.03.2023, 00:02 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Lupinenfeld" in Niederbexbach. Bislang unbekannte Täter hebelten gewaltsam eine Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen. Aus dem Gebäudeinneren wurden Armbanduhren, Schmuck und Münzen entwendet. Der entstandene Sachschaden ...

