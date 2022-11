Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Aufbruchsserie von Altkleidercontainern

Saarpfalz-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 06.09.2022 bis zum 13.10.2022 kam es zu einer Reihe von Aufbrüchen von Altkleidercontainern in Homburg, in der Straße Am Forum, in der Kurt-Conrad-Straße, am Jägersburger Weiher, sowie in Blieskastel in der Saar-Pfalz-Straße. Die Container wurden gewaltsam geöffnet und Diebesgut in Form von Altkleidern und Schuhen in noch unbekannter Menge entnommen. Der Schaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell