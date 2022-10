POL-HOM: Aufbruch eines Snackautomaten in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots) - Am Freitag, den 21.10.2022 zwischen 05:00 Uhr und 13:15 Uhr, kam es in der Pirminusstraße in 66424 Homburg-Beeden zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer Skoda Octavia mit NK-Kreiskennzeichen durch einen anderen Fahrzeugführer beim rückwärtigen Rangieren beschädigt. Im Anschluss ent-fernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu ...

mehr