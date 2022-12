Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mann schlägt Lebensgefährtin, beleidigt Polizisten und landet in der Zelle

Wadern (ots)

Am Donnerstag, 22.12.2022, erhielt die Führungs- und Lagezentrale der Saarländischen Polizei um 23:02 Uhr Mitteilung über eine stark verängstigte Frau, die in ihrer Mietwohnung in einem Ortsteil der Stadt Wadern mit blutverschmiertem Gesicht eine bestellte Pizza eines Lieferdienstes entgegennahm. Als die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland vor Ort kamen, stellten sie fest, dass die Verletzungen von ihrem Lebensgefährten verursacht wurden. Dieser schlug sie zuvor im Rahmen eines Streites mehrfach mit den Händen ins Gesicht, bedrohte und beleidigte sie. Die Geschädigte musste in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden, wo eine Nasenfraktur festgestellt wurde. Der betrunkene und stark renitente Lebensgefährte wurde währenddessen der Wohnung verwiesen. Auch wurde ein Rückkehrverbot für mehrere Tage ausgesprochen. Während dieser Maßnahmen beleidigte er mehrfach die Polizeibeamten. Als die Geschädigte nach Verlassen des Krankenhauses in Begleitung der Beamten zu Hause ankam, musste sie feststellen, dass sich ihr Lebensgefährte doch wieder in der gemeinsamen Wohnung aufhielt. Die Wohnungstür war von innen blockiert und der Mann fluchte im Innern der Wohnung lauthals. Den Beamten blieb keine Alternative als die Tür gewaltsam zu öffnen und den Widersacher in Gewahrsam zu nehmen. Abschließend durfte er in der Zelle der PI Nordsaarland übernachten. Ihm stehen nun mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung bevor.

