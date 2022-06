POL-Nordsaarland: Unfallflüchtiger gesucht

Bardenbach (ots) - In der Nacht von Freitag, 17.06.2022, auf Samstag, 18.06.2022, wurde in Bardenbach, in der Waderner Straße, der dort aufgestellte Enforcement-Trailer der Stadt Wadern zum wiederholten Male durch das Auftragen grauer Sprühfarbe im Frontbereich beschädigt. Die Linse des Blitzers wurde hierbei jedoch nicht mit Farbe bedeckt, sodass dieser weiterhin betriebsbereit war. Hinweise zum Täter bitte an die ...

